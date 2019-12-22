МИД РФ сообщил о новой проблеме для обмена пленными с Украиной до Нового года

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Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что при пересмотре перспективы обмена пленными между Украиной и временно-оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, были выявлены новые препятствия. Об этом передает агентство "РБК-Укриана", ссылаясь на российские СМИ.
Лавров отметил, что в Париже призвали контактную группу согласовать списки "для обмена всех установленных на всех установленных"
"Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все "процессуально очищены". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой", - сказал глава МИД России.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 18 декабря прошли переговоры Трехсторонней контактной группы впервые после встречи "нормандской четверки" в Париже. Именно на ней стороны обсудили формулу обмена пленными, вопрос прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.
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