Суд отправил под арест экс-замглавы ГМС Дину Пимахову

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Высший антикорупционный суд избрал мерой пресечения для
бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины
Пимаховой ночной домашний арест до 21 февраля 2020 года. Об этом на странице в
Facebook сообщила САП.
Как сообщали "Комментарии" , 30 ноября в НАБУ заявили, что Генпрокуратура и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию НАБУ по выявлению участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе. В частности, там утверждали, что заместитель председателя Госмиграционной службы Диана Пимахова брала взятку.
Сама же Пимахова заявила, что ей предлагали взятку, в ответ на что она подала заявление в СБУ и подчеркнула, что не знала о том, что "задержанный" Сергей Титенков – представитель НАБУ.
В свою очередь, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко усмотрел нарушения как в ГМС, так и в деятельности детектива НАБУ, который не имел права провоцировать на взятку.
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