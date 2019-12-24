Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 24.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Суд отправил под арест экс-замглавы ГМС Дину Пимахову

Пимахову отправили под арест до февраля следующего года

сегодня, 10:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Высший антикорупционный суд избрал мерой пресечения для бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой ночной домашний арест до 21 февраля 2020 года. Об этом на странице в Facebook сообщила САП.

 Пимахова обязана носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорт.


Как сообщали  "Комментарии" , 30 ноября в НАБУ заявили, что Генпрокуратура и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию НАБУ по выявлению участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе. В частности, там утверждали, что заместитель председателя Госмиграционной службы Диана Пимахова брала взятку.

Сама же Пимахова заявила, что ей предлагали взятку, в ответ на что она подала заявление в СБУ и подчеркнула, что не знала о том, что "задержанный" Сергей Титенков – представитель НАБУ.

В свою очередь, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко усмотрел нарушения как в ГМС, так и в деятельности детектива НАБУ, который не имел права провоцировать на взятку.

Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...