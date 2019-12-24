Суд отправил под арест экс-замглавы ГМС Дину Пимахову

Высший антикорупционный суд избрал мерой пресечения для бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой ночной домашний арест до 21 февраля 2020 года. Об этом на странице в Facebook сообщила САП.

Пимахова обязана носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорт.





Как сообщали "Комментарии" , 30 ноября в НАБУ заявили, что Генпрокуратура и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию НАБУ по выявлению участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе. В частности, там утверждали, что заместитель председателя Госмиграционной службы Диана Пимахова брала взятку.

Сама же Пимахова заявила, что ей предлагали взятку, в ответ на что она подала заявление в СБУ и подчеркнула, что не знала о том, что "задержанный" Сергей Титенков – представитель НАБУ.

В свою очередь, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко усмотрел нарушения как в ГМС, так и в деятельности детектива НАБУ, который не имел права провоцировать на взятку.