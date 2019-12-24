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В Украине упростят пересечение админграницы с Крымом

Для детей упростят пересечение границы с Крымом

сегодня, 13:27
Автор:

• Наталья Шевченко

Кабмин принял решение упростить пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины. Также пересечение будет возможно при наличии информации об обучении в ЕГЭБО.

Как сообщало издание "Комментарии", вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 474, которое вносит изменения в порядок перемещения через украинские КПВВ на админгранице с аннексированным Крымом детей, которые не достигли 16-летнего возраста.  

Согласно постановлению, Кабмина, теперь ребенок, не достигший 16-летнего возраста, сможет выехать из аннексированного Крыма для оформления паспорта Украины и паспорта Украины для выезда за границу, предъявив на КПВВ свидетельство о рождении, а также паспорт того, кто его сопровождает.

Источник: https://comments.ua/
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