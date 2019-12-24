В Украине упростят пересечение админграницы с Крымом

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Кабмин принял решение упростить пересечение границы
Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет. Об этом в своем
Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, если дети учатся на территории материковой
Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины
(ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины. Также пересечение будет возможно
при наличии информации об обучении в ЕГЭБО.
Как сообщало
издание "Комментарии", вступило в силу постановление Кабинета
министров Украины № 474, которое вносит изменения в порядок перемещения через
украинские КПВВ на админгранице с аннексированным Крымом детей, которые не
достигли 16-летнего возраста.
Согласно постановлению, Кабмина, теперь
ребенок, не достигший 16-летнего возраста, сможет выехать из аннексированного Крыма для оформления паспорта Украины и паспорта Украины для выезда за границу,
предъявив на КПВВ свидетельство о рождении, а также паспорт того, кто его
сопровождает.
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