Полиция начала уголовное производство после заявлений журналистов о нападении на них в Апелляционном суде Киева

Полиция начала уголовное производство по факту сегодняшних событий при участии журналистов издания "Шарий.нэт" в Апелляционном суде Киева. Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.



В сообщении указано, что следователи квалифицируют то, что сегодня происходило, как угрозу или насилие в отношении журналистов. Людям, которые напали на журналистов, грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, в полиции отметили, что подобные действия являются незаконными и правоохранители обязаны оперативно реагировать в рамках действующего законодательства.

В то же время Анатолий Шарий на своей странице в соцсети написал, что открытие уголовного производства ничего не даст. Он уверен, что нападавшие на его сотрудников останутся безнаказанными.

Ранее "Комментарии" писали, что во время заседания суду по делу Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, произошли столкновения между соратники обвиняемой и журналистами издания "Шарий.нэт". Анатолий Шарий бурно отреагировал в соцсетях на происходящее. Журналистку Антонину Белоглазову, которая пришла на заседания суда назвали "провокатором" и попытались выгнать из зала суда. В то же время журналиста Дмитрия Кучера под зданием суда облили неизвестной жидкостью.