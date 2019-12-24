В Киеве напали на журналистов: видеоблогер Шарий гневно прокомментировал инцидент

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Сегодня, 24
декабря, во время заседания суду по делу Юлии Кузьменко, которую подозревают в
убийстве журналиста Павла Шеремета, произошли столкновения между соратники
обвиняемой и журналистами издания "Шарий.нэт".
Об этом пишут "Вести".
Представители
издания "Шарий.нэт" пришли на заседание, а сторонники Кузьменко попытались
выгнать из здания суда. В частности, журналистку Антонину Белоглазову, которая
была третьей в списке "Партии Шария", назвали "провокатором". Журналистка
в ответ вызвала полицию.
Кроме того,
возле здания суда на сотрудника издания, которое пренадлежит блогеру Анатолию
Шарию, Дмитрия Кучера облили неизвестной жидкостью. Журналист заявляет, что это была моча, а также, что в толпе его
били ногами.
Буквально сразу на нападения на своих сотрудников ответил Анатолий Шарий. На своей странице в Facebook он отметил, что это не просто нападение на журналистов, это испытание для новой власти.
А также он раскритиковал нападения на своих журналистов.
Ранее "Комментарии"
писали, что Киевский апелляционный суд оставил
под стражей обвиняемого в убийстве Павла Шеремета воина АТО Андрея
Антоненко.
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