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В Киеве напали на журналистов: видеоблогер Шарий гневно прокомментировал инцидент

Журналистов сайта "Шарий.нэт" не хотели пускать на заседание суда по делу Юлии Клименко

сегодня, 18:47
Автор:

• Татьяна Веремеева

Сегодня, 24 декабря, во время заседания суду по делу Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, произошли столкновения между соратники обвиняемой и журналистами  издания "Шарий.нэт". Об этом пишут "Вести".

Представители издания "Шарий.нэт" пришли на заседание, а сторонники Кузьменко попытались выгнать из здания суда. В частности, журналистку Антонину Белоглазову, которая была третьей в списке "Партии Шария", назвали "провокатором". Журналистка в ответ вызвала полицию.


Кроме того, возле здания суда на сотрудника издания, которое пренадлежит блогеру Анатолию Шарию, Дмитрия Кучера облили неизвестной жидкостью. Журналист заявляет, что это была моча, а также, что в толпе его били ногами.


Буквально сразу на нападения на своих сотрудников ответил Анатолий Шарий. На своей странице в Facebook он отметил, что это не просто нападение на журналистов, это испытание для новой власти. 

А также он раскритиковал нападения на своих журналистов.

Ранее "Комментарии" писали, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве Павла Шеремета воина АТО Андрея Антоненко.

Источник: https://vesti.ua/politika/delo-sheremeta-na-sude-nad-kuzmenko-napali-na-zhurnalistov-sharij-net
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