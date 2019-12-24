В Киеве напали на журналистов: видеоблогер Шарий гневно прокомментировал инцидент

Сегодня, 24 декабря, во время заседания суду по делу Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, произошли столкновения между соратники обвиняемой и журналистами издания "Шарий.нэт". Об этом пишут "Вести".



Представители издания "Шарий.нэт" пришли на заседание, а сторонники Кузьменко попытались выгнать из здания суда. В частности, журналистку Антонину Белоглазову, которая была третьей в списке "Партии Шария", назвали "провокатором". Журналистка в ответ вызвала полицию.





Кроме того, возле здания суда на сотрудника издания, которое пренадлежит блогеру Анатолию Шарию, Дмитрия Кучера облили неизвестной жидкостью. Журналист заявляет, что это была моча, а также, что в толпе его били ногами.





Буквально сразу на нападения на своих сотрудников ответил Анатолий Шарий. На своей странице в Facebook он отметил, что это не просто нападение на журналистов, это испытание для новой власти.

А также он раскритиковал нападения на своих журналистов.

Ранее "Комментарии" писали, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве Павла Шеремета воина АТО Андрея Антоненко.