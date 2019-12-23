Суд оставил подозреваемого Антоненко под стражей

Ветеран АТО Андрей Антоненко, который подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета останется под стражей. Такое решение принял Киевский апелляционныый суд.

Коллегия судей отказала адвокатам Антоненко, которые ходатайствовали об изменении меры пресечения. Защитники настаивали на смягчении содержания до домашнего ареста либо совсем не применять меру пресечения к подзащитному. Ранее принятое решение Печерского райсуда остается в силе — Андрей Антоненко будет находится под стражей два месяца. При оглашении решения Апелляционного суда присутствующие в зале стали кричать "Позор". Тем не менее, нарушений общественного порядка или попыток блокирования суда не было.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в ВСУ дали характеристику Антоненко, когда он нес службу в рядах Вооруженных сил.