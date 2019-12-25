Зеленский подписал закон о ликвидации "площадок Яценко"

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости. Об этом сообщается сайте парламента.

Документ с 1 января 2020 года вводит упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку.

В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.

Доступ к базе для проверки или внесения данных об оценке недвижимости будет бесплатным.

5 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект 2047-д О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества.

"Площадки Яценко" появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год.

Ранее портал “Комментарии” в Днепропетровской области полицейские раскрыли мошенническую схему, благодаря которой преступникам удалось незаконно завладеть недвижимостью. В общей сложности, группировка захватила квартиру, дом и нежилое помещение на сумму более 23 млн гривен.

