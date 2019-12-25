Зеленский подписал закон о ликвидации "площадок Яценко"

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Президент Владимир
Зеленский подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости. Об этом
сообщается сайте парламента.
Документ с 1 января 2020 года вводит
упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую
оценку.
В случае несогласия с оценкой стоимости,
которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика
и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это
предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.
Доступ к базе для
проверки или внесения данных об оценке недвижимости будет бесплатным.
5 декабря Верховная
Рада приняла в целом законопроект 2047-д О внесении изменений в Налоговый
кодекс Украины о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации
из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества.
"Площадки Яценко" появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год.
Ранее портал “Комментарии” в Днепропетровской области полицейские раскрыли мошенническую схему, благодаря которой преступникам удалось незаконно завладеть недвижимостью. В общей сложности, группировка захватила квартиру, дом и нежилое помещение на сумму более 23 млн гривен.
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