Черниговский облсовет проголосовал за выборность глав областей и бюджетную децентрализацию

Президентский законопроект о децентрализации вызывает все больше недовольства. Так, к протестам мэров и европейских депутатов присоединились областные советы.



В частности, на сессии Черниговского областного совета депутаты проголосовали за обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады с призывом провести реальную децентрализацию, передав право выбирать глав областей и возможность формировать бюджет на местах. Соответствующая информация опубликована на сайте облсовета 24 декабря

Отмечается, что на рассмотрение решение вынесли представители ВО "Батькивщина", и все 36 депутатов, которые участвовали в голосовании, поддержали инициативу. Согласно документу, изменения в Конституцию должны предусматривать возможность:

- для обеспечения реального народовластия выборность глав областной исполнительной власти на прямых выборах;

- для обеспечения большей эффективности бюджетного процесса изменение порядка принятия бюджетов, согласно которому изначально принимаются бюджеты областей, только после этого Верховная Рада Украины принимает государственный бюджет.

Кроме того, общины должны сами формировать бюджет регионов, после чего его сможет рассмотреть Верховная Рада. Нардепы отмечают, что из-за отсутствия бюджетной децентрализации не возможно будет завершить процесс демократизации Украины.

Также председатель Черниговского областного совета Игорь Вдовенко официально присоединился вместе с руководителями Николаевского, Тернопольского, Волынского, Закарпатского и Львовского областных советов к подписанному ранее требованию мэров доработать изменения в Конституцию относительно децентрализации.

Ранее "Комментарии" писали, что на сайте Верховной Рады опубликован законопроект № 2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", внесенный президентом Украины как неотложный. Им, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киев, заменив местные государственные администрации.