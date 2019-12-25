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Суд продлил меру пресечения Микитасю до февраля следующего года

Мера пресечения для Микитася продлится минимум до средины февраля

сегодня, 22:54
Автор:

• Татьяна Веремеева

Бывшему президенту "Укрбуда", экс-нардепу Максиму Микитасю продлили меру пресечения до 14 февраля 2020 года. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на данные Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Судья удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок действия обязанностей.

Суд установил, что Микитась должен прибывать к детективу, прокурору, следователю или судье по каждому требованию. Также ему запрещено отлучаться без разрешения из населенного пункта, где он зарегистрирован, а также он должен сообщать о смене места жительства и работы.

Кроме того, Микитасю запретили общаться со свидетелями и другими подозреваемыми в данном производстве. Также он должен сдать паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет.

Ранее "Комментарии" писали, что за Микитася внесли залог в 80 миллионов гривен.  Также мы писали, что 2 октября экс-нардепу Максиму Микитасю сообщили о подозрении в растрате имущества Национальной гвардии. Чтобы завладеть недвижимостью, бывший народный депутат вступил в сговор с экс-начальником Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным застройщиком и другими.

По условиям подписанного между Нацгвардией Украины и застройщиком договора, на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями.

Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/25/7235856/
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