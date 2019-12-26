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Назван срок «примирения» Киева и Москвы по газу

Россия обнулила с «Нафтогазом» все взаимные претензии

сегодня, 09:38
Автор:

• Наталья Шевченко

Украинская и российская сторона договорились о продолжении транзита газа после 2020 года. Стороны решили подписать мировое соглашение до 29 декабря. Об этом в интервью "РБК Россия" рассказал министр энергетики России Александр Новак.

Он также рассказал, почему Россия в переговорах с Украиной по газу изменила свои требования и согласилась выплатить назначенный Стокгольмским арбитражем штраф. Министр считает такое решение компромиссным и взаимовыгодным.

 "Это решение позволит нам открыть новую страницу во взаимоотношениях с украинскими коллегами", — сказал российский чиновник.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в "Нафтогазе" опасаются нечестных шагов со стороны России, когда РФ может отказаться от транзита через нашу страну, после того, как Украина отзовет все иски против "Газпрома". Витренко заявил, что в этом большой риск, и украинская сторона разрабатывает договоры, которые помогут эти риски минимизировать.

Источник: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/12/26/5e035f999a79477ab092207e
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