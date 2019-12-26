Назван срок «примирения» Киева и Москвы по газу

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Украинская и российская сторона договорились о продолжении
транзита газа после 2020 года. Стороны решили подписать мировое соглашение до
29 декабря. Об этом в интервью "РБК Россия" рассказал министр энергетики России
Александр Новак.
Он также рассказал, почему Россия в переговорах с Украиной
по газу изменила свои требования и
согласилась выплатить назначенный Стокгольмским арбитражем штраф.
"Это решение позволит нам открыть новую страницу во взаимоотношениях с украинскими коллегами", — сказал российский чиновник.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в "Нафтогазе" опасаются нечестных шагов со стороны России, когда РФ может отказаться от транзита через нашу страну, после того, как Украина отзовет все иски против "Газпрома". Витренко заявил, что в этом большой риск, и украинская сторона разрабатывает договоры, которые помогут эти риски минимизировать.
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