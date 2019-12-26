«Укравтодор» устанавливает на технику GPS-маячки, чтобы следить за уборкой снега

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На дорожную технику "Укравтодора" устанавливают
GPS-трекеры для контроля за уборкой снега на дорогах зимой. Об этом
сообщается на сайте Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Сейчас к навигации подключили 500 единиц
техники во всех областях Украины. Как пояснили в "Укравтодоре", это позволит
улучшить контроль за содержанием дорог зимой. Так, трекеры помогут
отслеживать в режиме реального времени, где работает техника, вышла ли она вообще
на тот или иной участок дороги для уборки или же посыпки. Как рассказал глава "Укравтодора"
Александр Кубраков, планируют ввести штрафы в случае выявления недобросовестной
работы подрядчиков.
При этом отмечается, что немало подрядчиков
идею о GPS-маячках не одобрили. Это, подчеркивает Кубраков, тормозит оснащение
трекерами всей техники. Однако глава "Укравтодора" заверил, что процесс
установки маяков вскоре завершится и систему GPS-контроля за уборкой дорог смогут протестировать этой зимой.
Ранее "Комментарии" сообщали, что "Укравтодор"
привлек австрийских экспертов для контроля качества ремонта дорог.
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