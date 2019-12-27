РосСМИ назвали возможную дату обмена с ОРДЛО

Киев и Донбасс в воскресенье, 29 декабря, передадут друг другу порядка 200 удерживаемых лиц в рамках "большого обмена", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на "источник в группе по организации минских переговоров".

"По итогам видеоконференции (Трехсторонней контактной группы – ред.) стороны договорились о гибкой формуле обмена", - пишет издание.

Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, посвященные в содержании переговоров, также сообщает что Киев и представители ОРДЛО договорились осуществить обмен 29 декабря.

До этой даты предстоит осуществить еще одну процедуру: проверить, является ли добровольным отказ от обмена около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать ОРДЛО.

Как сообщал сайт "Комментарии", около 40 человек, которые должны быть переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках большого обмена пленными до конца текущего года, отказались от обмена. Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.