РосСМИ назвали возможную дату обмена с ОРДЛО

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Киев и Донбасс в воскресенье, 29 декабря, передадут друг
другу порядка 200 удерживаемых лиц в рамках "большого обмена", о
котором договорились лидеры "нормандской четверки" на саммите в
Париже.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой
на "источник в группе по организации минских переговоров".
"По итогам видеоконференции (Трехсторонней контактной
группы – ред.) стороны договорились о гибкой формуле обмена", - пишет
издание.
Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции
части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене.
Газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника,
посвященные в содержании переговоров, также сообщает что Киев и представители
ОРДЛО договорились осуществить обмен 29 декабря.
До этой даты предстоит осуществить еще одну процедуру:
проверить, является ли добровольным отказ от обмена около 40 человек из числа
тех, кого Киев готовился передать ОРДЛО.
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