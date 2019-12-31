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Украинские военные трогательно поздравили с Новым годом

ВСУ пожелали украинцам веселых праздников

сегодня, 15:16
Автор:

• Наталья Шевченко

В последний день уходящего года украинские военные, которые сейчас находятся на передовой, решили записать видео обращение, чтобы поздравить всех с наступающим Новым годом.

"ВСУ желают веселых праздников. "Щедрик" от тех, кто защищает Рождество", – говорится в подписи к видео.

 В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк призвал помнить всех тех, кто защищает в Украине мирное празднование Рождества и Нового года.

Ранее мы писали, что военные ООС подготовили необычный подарок для членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе – импровизированную елку из остатков боеприпасов.  

Власти самопровозглашенной "ЛНР" решили не отпускать домой тех, кого Киев передал в рамках обмена пленными.  По словам руководства "Луганской народной республики", это сделано для того, чтобы проверить пленных на предмет возможной вербовки СБУ.

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Источник: https://comments.ua/
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