Украинские военные трогательно поздравили с Новым годом

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В последний день уходящего года украинские военные, которые сейчас
находятся на передовой,
решили записать видео обращение, чтобы поздравить всех с наступающим Новым
годом.
"ВСУ желают веселых праздников. "Щедрик" от
тех, кто защищает Рождество", – говорится в подписи к видео.
В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк призвал помнить всех тех, кто защищает в Украине мирное празднование Рождества и Нового года.
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