Украинские военные трогательно поздравили с Новым годом

В последний день уходящего года украинские военные, которые сейчас находятся на передовой, решили записать видео обращение, чтобы поздравить всех с наступающим Новым годом.

"ВСУ желают веселых праздников. "Щедрик" от тех, кто защищает Рождество", – говорится в подписи к видео.

В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк призвал помнить всех тех, кто защищает в Украине мирное празднование Рождества и Нового года.

Ранее мы писали, что военные ООС подготовили необычный подарок для членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе – импровизированную елку из остатков боеприпасов.

Власти самопровозглашенной "ЛНР" решили не отпускать домой тех, кого Киев передал в рамках обмена пленными. По словам руководства "Луганской народной республики", это сделано для того, чтобы проверить пленных на предмет возможной вербовки СБУ.