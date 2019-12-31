Власти "ЛНР" отказываются отпускать домой возвращенных пленных

Власти самопровозглашенной "ЛНР" решили не отпускать домой тех, кого Киев передал в рамках обмена пленными, пишет в Telegram-канале издание "Подъем".

По словам руководства Луганской народной республики, это сделано для того, чтобы проверить пленных на предмет возможной вербовки СБУ.

Данная процедура может занять до девяти дней. Кроме того, им запрещены встречи с родственниками и передачи.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", 29 декабря состоялся долгожданный обмен между Украиной и так называемыми "Л/ДНР" в формате "всех на всех". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан



В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России.

31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин поздравили друг друга по телефону с Новым годом, обсудили обмен пленными.