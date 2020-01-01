"Прямой" и "Пятый" показали поздравление экс-президента Порошенко вместо Зеленского

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Телевизионные каналы "Прямой" и "Пятый"
показали новогоднее поздравление экс-президента Петра Порошенко вместо ролика,
записанного действующим главой государства Владимиром Зеленским.
"В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила.
При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение.
Кто-кто, а наша команда "Европейской солидарности" никогда не
опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломаешь", -
сказал в своем поздравлении Порошенко.
Выступление Зеленского на телеканалах пошло в эфире уже после боя курантов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым годом. Видео обнародовано на сайте главы государства. "В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей - научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории", - сказал Зеленский. Глава государства обратился к жителям Украины также на крымскотатарском и венгерском языках.
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