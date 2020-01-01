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"Прямой" и "Пятый" показали поздравление экс-президента Порошенко вместо Зеленского

Выступление Владимира Зеленского на телеканалах пошло в эфире после боя курантов

сегодня, 01:24
Автор:

• Ольга Чародий

Телевизионные каналы "Прямой" и "Пятый" показали новогоднее поздравление экс-президента Петра Порошенко вместо ролика, записанного действующим главой государства Владимиром Зеленским.

"В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда "Европейской солидарности" никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломаешь", - сказал в своем поздравлении Порошенко.

Выступление Зеленского на телеканалах пошло в эфире уже после боя курантов.


 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым годом. Видео обнародовано на сайте главы государства. "В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей - научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории", - сказал Зеленский. Глава государства обратился к жителям Украины также на крымскотатарском и венгерском языках.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-8F3mPc43p4&feature=emb_title
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