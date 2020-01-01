Кабмин записал поздравление c Новым годом без Авакова

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Кабмин записал
отдельно от президента Украины Владимира Зеленского новогоднее поздравление, в
нем приняли участие все министры, кроме одного - министра внутренних дел Арсена
Авакова. Ролик размещен на официальном YouTube-канале украинского
правительства.
В ролике премьер-министр
Украины Алексей Гончарук отметил, что в
прошлом году украинцы сделали "сложный, но очень правильный выбор".
"В этом году вы сделали сложный, но очень
правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение", - сказал
глава правительства.
Он добавил,
что сейчас президент, Кабмин и парламент впервые в истории Украины работают
единой командой "для того, чтобы страна реально изменилась".
"За последние 4 месяца нам
удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы
почувствовали реальные изменения. В следующем году я хочу пожелать, чтобы нам
всем хватило сил превратить нашу страну в самую успешную страну в мире. И чтобы
вы наконец почувствовали реальные изменения в нашей стране!", - добавил Гончарук.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым годом.
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