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Кабмин записал поздравление c Новым годом без Авакова

За четыре месяца работы правительства, по словам Гончарука, украинцы изменений не почувствовали

сегодня, 03:12
Автор:

• Ольга Чародий

Кабмин записал отдельно от президента Украины Владимира Зеленского новогоднее поздравление, в нем приняли участие все министры, кроме одного - министра внутренних дел Арсена Авакова. Ролик размещен на официальном YouTube-канале украинского правительства.

В ролике премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что в прошлом году украинцы сделали "сложный, но очень правильный выбор".

 "В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение", - сказал глава правительства.

Он добавил, что сейчас президент, Кабмин и парламент впервые в истории Украины работают единой командой "для того, чтобы страна реально изменилась".

"За последние 4 месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы почувствовали реальные изменения. В следующем году я хочу пожелать, чтобы нам всем хватило сил превратить нашу страну в самую успешную страну в мире. И чтобы вы наконец почувствовали реальные изменения в нашей стране!", - добавил Гончарук.

 

 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым годом.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pPDNBuRmiLU&feature=emb_title
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