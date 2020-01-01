«Армия, мова, віра»: Порошенко повторил прошлогодний "подвиг" Зеленского

Пятый президент Украины Петр Порошенко последовал нынешнему президенту Украины и на своих каналах поздравил украинцев раньше обычного, как этого сделал Владимир Зеленский в прошлом году.

Порошенко с супругой и нардепом Владимиром Вятровичем , Софией Федыной и другими нардепами от "Европейской солидарности" выпустили поздравление, в котором он сказал, что будет, как и прежде защищать "армию, мову, веру", и не позволит "нас сломать".

Как сообщало издание "Комментарии", обнародован полный текст новогоднего обращения Зеленского.

Также мы писали о том, что телевизионные каналы "Прямой" и "Пятый" показали новогоднее поздравление экс-президента Петра Порошенко вместо ролика, записанного действующим главой государства Владимиром Зеленским.



