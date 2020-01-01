«Армия, мова, віра»: Порошенко повторил прошлогодний "подвиг" Зеленского

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Пятый президент Украины Петр Порошенко последовал нынешнему
президенту Украины и на своих каналах поздравил украинцев раньше обычного, как
этого сделал Владимир Зеленский в прошлом году.
Порошенко с супругой и нардепом Владимиром Вятровичем , Софией Федыной и другими нардепами от "Европейской солидарности" выпустили поздравление, в котором он сказал, что будет, как и прежде защищать "армию, мову, веру", и не позволит "нас сломать".
Как сообщало издание "Комментарии", обнародован
полный текст новогоднего обращения Зеленского.
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