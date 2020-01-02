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Украина не будет платить пенсии жителям ОРДЛО

Выплата пенсий в ОРДЛО невозможна

сегодня, 11:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба сообщил о том, что выплата пенсий жителям ОРДЛО пока что невозможна, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, этот вопрос может быть решен только в контексте их деоккупации. Сейчас уже есть механизм получения пенсий, который требует выезда получателей на подконтрольную правительству Украины территорию.

"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процессе деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы, тогда можно будет что-то решить”, - сказал он. 

Как сообщало издание "Комментарии", на инвестиционном форуме в Мариуполе министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщила, почему украинская власть на сегодняшний день не может выплачивать пенсии в оккупированном Донбассе.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/633626.html
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