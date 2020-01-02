Кулеба предлагает ввести в Украине мораторий на тупость

Вместо запрета на импорт кругляка в Украине должны ввести запрет на тупость. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет “Интерфакс-Украина”.

По его словам, он против моратория на какие-либо экспортные операции с ЕС, и так получилось, что в Украине в ряде сфер экономики и политики доминировала или коррупция, или тупость. “Поэтому я выступаю за мораторий на "тупняк", а не кругляк", - сказал Кулеба.

Напомним, в ходе комплекса мер по пресечению незаконного вывоза древесины из Украины правоохранители совместно с пограничниками и представителями Раздельнянского лесничества Одесской области разоблачили схему, по которой злоумышленники переправляли в Румынию лес. В сентябре 2016 года в Государственном агентстве лесных ресурсов заявили, что за первое полугодие объемы незаконной вырубки лесов увеличились более чем на треть по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

Кроме того, мы писали о том, что предприниматели из Киевской области отправляли в Европу качественную древесину под видом отходов деревообработки и топливной древесины, фальсифицируя данные в документах для таможенного досмотра. С начала 2017-го злоумышленники пытались вывезти по такой схеме более сотни железнодорожных вагонов с древесиной. По информации СБУ, с 1 января 2017 года введен полный запрет на экспорт лесоматериалов в необработанном виде сроком на 10 лет.



