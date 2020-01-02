Кулеба предлагает ввести в Украине мораторий на тупость

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Вместо запрета на импорт кругляка в Украине должны ввести
запрет на тупость. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины по
вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет
“Интерфакс-Украина”.
По его словам,
он против моратория на какие-либо экспортные операции с ЕС, и так получилось,
что в Украине в ряде сфер экономики и политики доминировала или коррупция, или
тупость.
Напомним, в ходе комплекса мер по пресечению незаконного вывоза древесины из Украины правоохранители совместно с пограничниками и представителями Раздельнянского лесничества Одесской области разоблачили схему, по которой злоумышленники переправляли в Румынию лес. В сентябре 2016 года в Государственном агентстве лесных ресурсов заявили, что за первое полугодие объемы незаконной вырубки лесов увеличились более чем на треть по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.
Кроме того, мы писали о том, что предприниматели из Киевской области отправляли в Европу качественную древесину под видом отходов деревообработки и топливной древесины, фальсифицируя данные в документах для таможенного досмотра. С начала 2017-го злоумышленники пытались вывезти по такой схеме более сотни железнодорожных вагонов с древесиной. По информации СБУ, с 1 января 2017 года введен полный запрет на экспорт лесоматериалов в необработанном виде сроком на 10 лет.
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