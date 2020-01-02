"Это как атомная бомба": Кулеба против "турборежима" реформ в СБУ

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выступает против поспешного проведения реформы государственной Службы безопасности. Об этом чиновник рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кулеба отметил, что при проведение реформ в такой сложной и секретной отрасли силовых ведомств, необходимо продумать каждый шаг, а это исключает сокращение сроков.

"Когда речь идет о реформе СБУ, то, честно вам скажу, я выступаю против применения к ней "турборежима". И я рад, что он к ней не применяется, что мы идем медленно, шаг за шагом, но очень тщательно. Потому что реформировать СБУ - это как отключить атомную бомбу. Если вы перережете не тот провод, просто все взорвется. Здесь нужна хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений", - подчеркнул он.

По его мнению, президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов вполне преданы идее реформировать этот силовой орган.

"Я думаю, что уже видно, что СБУ стала более прозрачной и более подотчетной, но как ее реформировать, чтобы превратить в эффективную структуру, - эти дискуссии продолжаются. Главное, что они не замороженные, процесс продолжается", - добавил вице-премьер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Кулеба предложил ввести в Украине "мораторий на тупость".