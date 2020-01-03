Обнародовано видео следственного эксперимента по делу Шеремета

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Вчера в Киеве проводился следственный эксперимент по делу об
убийстве Павла Шеремета в ходе которого подозреваемая в причастности к убийству
журналиста Юлия
Кузьменко прошлась по Бульварно-Кудрявской улице.
Следователи должны
были сравнить ее походку с
видео, которое есть в материалах дела, пишет “Громадське”.
Для следственного
эксперимента Кузьменко была одета в одежду, которая напоминала ту, в которой была женщина с камер
наблюдения.
Ранее "Комментарии" писали, что 13 декабря 2019 года Печерский районный суд Киева арестовал Юлию Кузьменко до 8 февраля по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что стало основным мотивом убийства Шеремета.
Кроме того, подозреваемую в убийстве Яну Дугарь суд отправил под круглосуточный домашний арест. Дело рассматривал судья Сергей Вовк. Прокурор просил для подозреваемой круглосуточный домашний арест, объясняя необходимость в нем тем, что в рамках расследования не удалось изъять все улики, а значит, они могут быть уничтожены.
Также мы писали, что в сети появился текст подозрения врачу Юлии Кузьменко, которую со вчерашнего дня подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Текст документа опубликовал на своей странице адвокат подозреваемой Влад Добош.
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