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Обнародовано видео следственного эксперимента по делу Шеремета

Видео следственного эксперимента по делу об убийстве Шеремета выложили в сеть

сегодня, 07:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Вчера в Киеве проводился следственный эксперимент по делу об убийстве Павла Шеремета в ходе которого подозреваемая в причастности к убийству журналиста Юлия Кузьменко прошлась по Бульварно-Кудрявской улице.

 Следователи должны были сравнить ее походку с видео, которое есть в материалах дела, пишет “Громадське”.

 Для следственного эксперимента Кузьменко была одета в одежду, которая напоминала ту, в которой была женщина с камер наблюдения.

  

Ранее "Комментарии" писали, что 13 декабря 2019 года Печерский районный суд Киева арестовал Юлию Кузьменко до 8 февраля по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что стало основным мотивом убийства Шеремета.

Кроме того, подозреваемую в убийстве Яну Дугарь суд отправил под круглосуточный домашний арест. Дело рассматривал судья Сергей Вовк. Прокурор просил для подозреваемой круглосуточный домашний арест, объясняя необходимость в нем тем, что в рамках расследования не удалось изъять все улики, а значит, они могут быть уничтожены.

Также мы писали, что в сети появился текст подозрения врачу Юлии Кузьменко, которую со вчерашнего дня подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Текст документа опубликовал на своей странице адвокат подозреваемой Влад Добош.




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Источник: https://comments.ua/

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