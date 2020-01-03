НАБУ завело дело на экс-главу Госбюро расследований

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Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Игорь Головань сообщил о начале расследования в уголовном производстве в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, передает "Украинская правда".
"Получили письмо, в котором сообщалось о выполнении постановления следственного судьи ВАКС от 13.12.2019 года и о внесении в ЕРДР сведений по соответствующему сообщению об уголовных правонарушениях и о начале досудебного расследования в уголовном производстве N52019000000001163 с предварительной квалификацией по ст. 369-2 УК", - сообщил Головань.
Согласно выписке из ЕРДР, расследование касается возможного незаконного влияния Трубы на следователей Госбюро расследований с целью получения неправомерной выгоды.
Заявление о необходимости начала уголовного производства было направлено после опубликования в сети записей разговоров, вероятно, из кабинета Романа Трубы. На аудиозаписях был голос, похожий на голос тогдашнего главы ГБР Трубы, который обсуждал уголовные производства с чиновниками Администрации президента.
Как сообщал сайт "Комментарии", 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.
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