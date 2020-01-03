ВАКС заочно отправил Арбузова под арест

Сегодня, 3 января, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова в виде содержания под стражей. Об этом сообщается на официальной странице ВАКС в Facebook.



Вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей или о возможности изменения ее на более мягкую, может быть рассмотрен следственным судьей с участием подозреваемого не позднее чем через 48 часов после его задержания и доставки к месту криминального производства.

Отмечается, что экс-чиновника подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Кроме того, согласно ч.1 ст. 62 Конституции, человека нельзя считать виновным в совершении преступления и нельзя подвергнуть уголовному наказанию, пока его вина не доказана в законном порядке.

Ранее "Комментарии" писали, что ВАКС до 14 февраля 2020 года продлил арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Срок содержания под стражей продлили на 53 дня с альтернативой внесения залога в сумме 1, 99 млн грн.