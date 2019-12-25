Арест Грымчака продлили до 14 февраля

До 14 февраля этого года Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в "Фейсбуке".

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей.

Срок содержания под стражей продлили на 53 дня с альтернативой внесения залога в сумме 1 999 761 гривна.

ВАКС в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщало издание "Комментарии", 16 августа Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн. Залог не был внесен.