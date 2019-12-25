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Арест Грымчака продлили до 14 февраля

ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ

сегодня, 02:20
Автор:

• Ольга Чародий

До 14 февраля этого года Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в "Фейсбуке".

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей.

 Срок содержания под стражей продлили на 53 дня с альтернативой внесения залога в сумме 1 999 761 гривна.

ВАКС в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщало издание "Комментарии", 16 августа Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн. Залог не был внесен

14 августа следователи ГПУ пришли с обыском к Юрию Грымчаку. Замминистра и его помощник Игорь Овдиенко были задержаны при получении части суммы взятки в $480 тыс. По версии следствия, Грымчак и Овдиенко якобы требовали от предпринимателя $1,1 млн за влияние на решение Министерства культуры для принятия заказных решений. 22 октября Генпрокуратура сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве. 

 

Источник: https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/165886678115306?__xts__[0]=68.ARB3Y0MSBGwZaOc12mh0Ts1c_HgTHX5zy_NTOVf2tysaxF4yh6y7J0zcVqEt6osEeUqa5Q34VIc0y89MzD4cD6vJeJyXxbAHHF9cnykVOs_sjNhDbI3YhVWvXeb76TawZ6auYQRp7v-JkMUZMJ8aVS75iOpAxNzPS547HFPFIoux0b0H1WI-XT
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