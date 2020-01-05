"Скандал с Dr. Alban": пограничники опровергли причастность Зеленского

Сотрудники по охране пропускной границы в аэропортах принимают решение о допуске иностранных граждан в Украину только согласно соответствующему законодательству и влиять на это не могут никакие третьи лица, в том числе и глава государства. Об этом написал на своей странице глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в ответ на информацию о том, что известного шведского поп-исполнителя Dr. Alban пропустили в Украину по личному ходатайству президента Владимира Зеленского, несмотря на то, что первый посещал аннексированный Крым с концертами.

Так, чиновник отметил, что сам незнаком с творчеством Dr. Alban, но зато точно знает, что он пересек границу и посетил Украину согласно всем нормам и беспрепятственно.

"Он пересекал соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску ли пропуска лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины", - указал Дейнеко.

Также он отметил, что запретить въезд в страну пограничники могут только при наличии соответствующего поручения от правоохранительных органов, однако, поскольку в отношении шведа таковой отсутствовал, то Dr. Alban смог свободно посетить Украину и провести концертную программу, как гость комедийного шоу "Вечерний квартал".

Напомним, ранее сообщалось, что Dr. Alban, посетивший крымский полуостров после аннексии Россией, был якобы внесен в списки на запрет для посещения Украины, однако за него вступился сам гарант Конститтуции Владимир Зеленский.