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"Звездные санкции слабеют": в шоу "Вечерний квартал" выступил поп-исполнитель, которому запрещен въезд в Украину

Шведский исполнитель Dr. Alban был персоной нон грата в Украине после выступления в аннексированном Крыму

сегодня, 09:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

Популярный в середине 90-х шведский поп-исполнитель нигерийского происхождения Dr. Alban выступил в новогодней программе шоу "Вечерний квартал" после того, как о разрешении на его въезд в Украину, вступился сам глава государства Владимир Зеленский. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.

Известно, что Dr. Alban был внесен в список запрета для пересечения границы  с Украиной в связи с гастролями в Крыму уже после того, как полуостров был аннексирован Российской Федерацией.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом", - указано в публикации Dr. Alban.

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Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал о визите в Киев и известной российской активистки Ирины Хакамады, которая якобы тоже выступала в поддержку аннексии Крыма, хотя прямых доказательств этому нет. 

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Источник: https://www.instagram.com/p/B6H1RwygOL1/?utm_source=ig_embed
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