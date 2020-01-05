"Звездные санкции слабеют": в шоу "Вечерний квартал" выступил поп-исполнитель, которому запрещен въезд в Украину

Популярный в середине 90-х шведский поп-исполнитель нигерийского происхождения Dr. Alban выступил в новогодней программе шоу "Вечерний квартал" после того, как о разрешении на его въезд в Украину, вступился сам глава государства Владимир Зеленский. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.

Известно, что Dr. Alban был внесен в список запрета для пересечения границы с Украиной в связи с гастролями в Крыму уже после того, как полуостров был аннексирован Российской Федерацией.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом", - указано в публикации Dr. Alban.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал о визите в Киев и известной российской активистки Ирины Хакамады, которая якобы тоже выступала в поддержку аннексии Крыма, хотя прямых доказательств этому нет.