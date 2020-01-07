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Миссия ОБСЕ заявила о нарушении Украиной условий отвода войск

В штабе Операции объединенных сил данные ОБСЕ опровергли

сегодня, 13:44
Автор:

• Мария Чиренко

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ  в своих ежедневных отчетах о ситуации в зоне конфликта на Донбассе сообщала о том, что 4 и 6 января Украина нарушила договоренности об отводе сил и средств от линии разграничения, что не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В штабе отметили, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали украинские зенитные ракетные комплексы 9К33 "Оса".

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Украинское командование отмечает, что в Минских договоренностях не идет речь об отводе зенитных ракетных комплексов. В перечень вооружения, которое подлежит отводу входят танки, артиллерия, РСЗО и тактические ракеты. 

"Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера", - подчеркивается в сообщении.


Как сообщал сайт "Комментарии", ранее бывший поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор считает, что Украина способна договориться с Россией о полном выведении войск с Донбасса и Крыма в течение 1-2 лет.

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