В США сделали прогноз по срокам выведения войск РФ из Донбасса

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор обозначил, что украинская сторона способна договориться с Москвой о полном выведении войск с территории Донбасса, а в конечном итоге и Крыма, в течение года или двух. Об этом он рассказал в интервью украинским журналистам, передает агентство "РБК-Украина".

Так, по словам американского дипломата, окончательное решение вооруженного конфликта на Донбассе одинаково сложное для обеих сторон, но и Россия, и Украины способны достичь разумного компромисса и не потерять лицо на международной арене.

"Россия может передать границу не украинскому правительству, но каким-то международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, либо силы ООН, которые бы взяли контроль над границей и обеспечили безопасность (на территории ОРДЛО, - прим. ред.), чтобы прошли выборы. Выборы не могут пройти, пока россияне находятся там, и пока граница находится под контролем россиян", - указал Уильям Тейлор.

Также он добавил о том, что президент Владимир Зеленский прекрасно осознает ряд рисков, связанных с возможными договоренностями с Владимиром Путиным, но готов идти на них, чтобы принести украинцам на востоке страны обещанный мир. При этом Тейлор подчеркнул, что для гаранта Украины есть и четкие красные линии, которые он не перейдет ни при каких условиях.

"Думаю, Путин хотел бы избавиться от болезненных санкций, а это можно сделать, если найти какой-то вариант для него, чтобы уйти с Донбасса, сохранив лицо", - заключил Тейлор.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трехсторонняя контактная группа урегулирования ситуации на Донбассе по видеоконференции сумела договориться о новогоднем обмене пленными между украинской стороной и оккупантами так называемых "Л/ДНР" по формуле "всех на всех".