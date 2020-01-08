Боевики стянули «Грады» на место разведения сил, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории Луганской области в районе разведения сил несколько РСЗО "Град", танков и гаубиц, принадлежащих российским военным и боевикам. Об этом сообщили в Штабе Операции объединенных сил.



"4 января на неподконтрольной правительству Украины территории на полигоне в районе н. п. Миусинск мини-БПЛА зафиксировал 7 единиц реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), которые были размещены с нарушением линий отвода", - цитируют в штабе ООС данные Миссии ОБСЕ.

Кроме того, мини-БПЛА зафиксировал вооружение, которое было размещено по линиям отвода, но за пределами мест хранения.

"На полигоне в районе н. п. Миусинск зафиксировано 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Жаба", 122 мм) и 3 танка (Т-64), а неподалеку н. п. Хрустальный -18 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 10 ед .; 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм - 8 ед.) и 10 танков (Т-64)", - сказано в сообщении.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее в штабе ООС опровергли сообщение Миссии ОБСЕ о нарушении Украиной условий отвода сил.