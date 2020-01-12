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В Филадельфии откроют украинское консульство

Новым почетным консулом Украины в Филадельфии будет Ирина Мазур

сегодня, 19:00
Автор:

• Ростопира Наталья

В посольстве Украины в США подписали соглашение о создании почетного консульства Украины в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом 11 января сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, которые проживают или находятся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового Почетного консульства, которое открывается в одном из самых больших городов восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Стоит отметить,что Филадельфия является одним из крупнейших центров украинской общины в Соединенных Штатах. Известно, что в качестве нового дипломатического представителя Украины в Филадельфии выступит общественный деятель, юрист и вице-президент "Украинской Федерации Америки" Ирина Мазур. Официальное удостоверение ей вручил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД восстановил в должности уволенного за антисемитизм экс-консула в Гамбурге.


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Источник: https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/2737084949668053?__xts__%5B0%5D=68.ARA9lm03PDcUa59dmOUgf8PzF2MHIxxybjfrvCGVloexiYee0T2W7KcQCnIrdMVaLQGm7ftBGah8B7QZSHQZbT62bLshOcgYO5GwGCeyRCKGxmSRWFAcGq1Jrvq8Pxs54jTDuUZ7Mw4LblsHLBxdujmoA4PEKtrAQUfwy5G7N1aEd
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