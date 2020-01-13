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На Романа Трубу открыли уголовное дело по инициативе Алексея Гончаренко

Офис Генпрокурора подозревает экс-главу ГБР в разглашении данных досудебного следствия

сегодня, 12:19
Автор:

• Екатерина Белоброва

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство против бывшего главы Госбюро расследований Романа Трубы по факту его разглашения данных досудебного следствия, что могло стать помехой для объективного производства. Об этом написал на своей странице экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия). Вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - указано в сообщении политика из Одесского региона.

Гончаренко подчеркнул, что Труба, будучи на должности начальника ГБР, цинично относился к данным, полученных в рамках его компетенции и неоднократно нарушал закон.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал закон о реформировании Госбюро расследований, которым автоматически снял с должности главу ведомства Романа Трубу.


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