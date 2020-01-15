Из-за коррупции в налоговой всех сотрудников переаттестуют

В связи с выявлением фактов коррупции в управлении налоговой службы в Одесской области премьер-министр Алексей Гончарук поручил переаттестовать всех сотрудников налоговой. О таком решении он написал на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, правительство никому не позволит вымогать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей", все коррупционные схемы будут уничтожены в корне.

“Если раньше такого рода ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Наверное, не все госслужащие еще не осознали, что власть поменялась и правила тоже”, - отмели он.

Как сообщало издание "Комментарии", детективы Национального коррупционного бюро Украины разоблачили и.о. начальника управления ГНС на предложения 25 тысяч долларов взятки. После этого все руководство Государственной налоговой службы было отстранено и назначена проверка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!