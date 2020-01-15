Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Из-за коррупции в налоговой всех сотрудников переаттестуют
НОВОСТИ Все новости

Из-за коррупции в налоговой всех сотрудников переаттестуют

Гончарук хочет переаттестовать всех сотрудников налоговой

сегодня, 10:59
Автор:

• Наталья Шевченко

В связи с выявлением фактов коррупции в управлении налоговой службы в Одесской области премьер-министр Алексей Гончарук поручил переаттестовать всех сотрудников налоговой. О таком решении он написал на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, правительство никому не позволит вымогать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей", все коррупционные схемы будут уничтожены в корне.

“Если раньше такого рода ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Наверное, не все госслужащие еще не осознали, что власть поменялась и правила тоже”, - отмели он.

Как сообщало издание "Комментарии", детективы Национального коррупционного бюро Украины разоблачили и.о. начальника управления ГНС на предложения 25 тысяч долларов взятки. После этого все руководство Государственной налоговой службы было отстранено и назначена проверка.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...