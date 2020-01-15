Эксперты Канадского института международных отношений сделали вывод, что самый крупный обмен пленными между Украиной и оккупированным Донбассом мог не состояться, если бы не усилия председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. С целью достижения мира в стране благодаря нардепу 17 ноября 2017 года удалось провести масштабный обмен по формуле "306 на 74". Об этом сообщают ученые ResearchGate со ссылкой на материал Канадского института.

По словам аналитиков, Виктор Медведчук публично обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой пойти на уступки украинской стороне, что и было сделано.



"17 ноября 2017 года Виктор Медведчук из организации "Украинский выбор" попросил президента Владимира Путина поговорить с лидерами Луганска и Донецка, чтобы облегчить обмен военнопленными с Украиной. Через две недели, 30 ноября 2017 года, точное количество заключенных, запрошенных Медведчуком, было готово для обмена", – говорится в материале. Более того, в 2014 году Виктору Медведчуку удалось договориться о возвращении в Украину 146 удерживаемых лиц, а в 2015-м – освободить 139 украинцев.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук убежден, что представители власти не имеют права повышать зарплаты народным депутатам и высшим чиновникам, поскольку это будет фактически преступлением против украинского народа.

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