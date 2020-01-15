Реорганизация таможни: эксперты оценили изменения в законе

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 2318-1 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эту инициативу.

"Разделение структур - удар по коррупции"

Правовед, общественный деятель в области обеспечения диалога власти и гражданского общества, государственный управленец в сфере обеспечения национальной безопасности Игорь Печенкин считает в целом понятной мотивацию законодателей, выражающих мнение властного большинства (и не только в парламенте).



"Разделить объединенные ранее неприродным способом в одну структуру (таможенников довольно давно слили с фискалами, чтобы удобнее было качать деньги с таможни) - дело правильное и справедливое, - поясняет эксперт. - Каждая из этих структур - отдельная отрасль контролирующей деятельности. Пересекаются они только в ряде сопутствующих функций. А в целом у каждой - своя история, мотивация, спектр задач".

По словам Игоря Печенкина, разделением структур будет нанесен удар по коррупции. В ранее существующем ведомстве, подчеркивает правовед, упор делался на объединении сборов от контрольной деятельности и централизации потоков, назначении смотрящих за этим.

"К сожалению, здесь позитив заканчивается, - продолжает эксперт. - Как и многое по уже сложившейся негативной традиции, делается для "галочки", непрофессионально, с нарушением закона. Об этом пишут и юристы Главного научно-экспертного управления (ГНУЭ) Верховной Рады. Но кто же из нардепов смотрит их заключения?", задается вопросом эксперт.

"Многие изменения носят спорный характер"

Так, принятым законом вносятся 120 изменений в другие законы Украины, среди которых есть и весьма сомнительного качества и мотивации.

"Например, для стимулирования зарплат таможенников введено такое новое понятие как "командная премия", понятия о котором нет в трудовом законодательстве, - отмечает Печенкин. - Кроме этого, предлагается сделать территориальные подразделения не самостоятельными юридическими лицами публичного права, а просто подразделениями. Но в то же время - представить их главам полномочия отдельными юридическими документами. Это приведет к неизбежному нарушению как норм закона, так и социальных и других форм гарантий".

По словам эксперта, из 13 пунктов замечаний ГНУЭ ВР и предложений доработать данный законопроект, не было выполнено ничего.

"В такой редакции данный закон вреден и нарушит множество норм украинского законодательства, - уверен правовед. - Для благого дела упрощения выполнения различными службами их функций, прозрачности деятельности, улучшения диалога с гражданами путем внедрения открытых онлайн услуг – нужно привлекать к написанию законов компетентных специалистов. И отказаться от штурмовщины. Ведь то, что делается в турборежиме, приходится потом исправлять очень долго".

"Возможности таможни в регионах будут ограничены"

Политический обозреватель, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что идея законопроекта, ставшего уже законом, возникла из-за намерения повысить управляемость таможенными органами, контроль их деятельности, в том числе – над финансовыми средствами.

"Авторы закона считают, что принимая решения относительно действий таможни по Украине с одним юрлицом в Киеве, легче решать вопросы исполнительной дисциплины по всем таможням. В том числе – контролировать их финансовые расходы, - поясняет политэксперт. - Также закон пытается урегулировать некоторые вопросы, связанные с грядущей территориально-административной реформой. Правда, этот мотив недостаточно прописан в самом законопроекте".

Владимир Воля подчеркивает, что принятый закон не соответствует ряду норм законодательства по различным направлениям (та же "командная премия", нигде не прописанная). К тому же, по мнению эксперта, создание единого юрлица, создает ряд проблем для функционирования таможен в регионах.

"Они не смогут заключать какие-либо договора и быть субъектами бюджетного процесса. Их возможности в управление финансовыми ресурсами ограничивается, - поясняет Воля. - Если возникают какие-то проблемы на региональном уровне во взаимоотношениях юрлиц и физлиц с таможней, то не имея стаус юрлица, региональная таможня не может быть полноценным ответчиком либо выступать в роли заявителями. Всё - через Киев. Взаимоотношения таможенников с местными органами власти также станут менее эффективными".

В законе есть положения о том, что руководитель Гостаможенной службы может делегировать некие полномочия нижестоящим руководителям. Но этот момент, считает эксперт, довольно спорный. Потому что полномочия, закрепленные за главой ГТС, не могут, согласно другому закону, быть делегированы кому-либо.

"Мы видим желание авторов сделать таможенные органы более доступными для жалоб юридических и физических лиц. Чтобы у тех, кто имеет претензии к таможне, было больше гарантий, что их жалобы будут рассмотрены в установленные сроки - и более ответственно, чем ранее. Похоже, авторы законопроекта стремились усилить направление работы, связанное с обращениями, скажем так, "потребителей услуг таможни". Но в законе слишком много недочетов и нестыковок… В итоге намерение усилить контроль за эффективностью использования средств и исполнительской дисциплины вылилось в то, что игнорируются вопросы, связанные с эффективностью взаимодействия таможенных органов в регионах с местными органами власти и юрлицами и физлицами на местах. Управляемость таможенными структурами на местах повышается, но в ущерб приносятся их маневренность и эффективность".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее глава таможни Максим Нефедов жаловался, что счета ГФС ежедневно блокируются судебными исками.

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