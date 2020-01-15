Тимошенко отказалась от борьбы за кресло премьера

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отрицает чаяния своих соратников о том, что она способна занять место премьер-министра Алексея Гончарука и возглавить парламент Украины. Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, по мнению многочисленных сторонников и однопартийцев Юлии Владимировной, у нее есть значительные шансы стать премьер-министром в случае отставки Алексея Гончарука. Сама Тимошенко категорически отрицает такую вероятность пока Владимир Зеленский возглавляет страну.

"Это нереально. Я очень хорошо знаю природу рождения власти Зеленского, и мое премьерство не может быть совместимым с его президентством", - указала глава "Батькивщины".

Напомним, что Юлия Тимошенко заявила об уходе в жесткую оппозицию в день, когда Верховная Рада по инициативе главы государства поддержала в первом чтении закон об открытии рынка земли.

"Мы хотели помогать ему (Зеленскому, - прим. ред.), чем могли: своими знаниями, своими советами, чтобы построить независимое и экономически сильное государство. Но сегодня президент Зеленский перешел все "красные линии". Именно поэтому команда партии "Батькивщина" объявляет про свой окончательный переход в оппозицию этой власти", - заявила тогда политик.

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