Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Тимошенко отказалась от борьбы за кресло премьера
НОВОСТИ Все новости

Тимошенко отказалась от борьбы за кресло премьера

Лидер оппозиционной партии заявила, что ее видение роли власти входит вразрез с президентством Зеленского

сегодня, 17:23
Автор:

• Екатерина Белоброва

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отрицает чаяния своих соратников о том, что она способна занять место премьер-министра Алексея Гончарука и возглавить парламент Украины. Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, по мнению многочисленных сторонников и однопартийцев Юлии Владимировной, у нее есть значительные шансы стать премьер-министром в случае отставки Алексея Гончарука. Сама Тимошенко категорически отрицает такую вероятность пока Владимир Зеленский возглавляет страну.

"Это нереально. Я очень хорошо знаю природу рождения власти Зеленского, и мое премьерство не может быть совместимым с его президентством", - указала глава "Батькивщины".

Напомним, что Юлия Тимошенко заявила об уходе в жесткую оппозицию в день, когда Верховная Рада по инициативе главы государства поддержала в первом чтении закон об открытии рынка земли.

"Мы хотели помогать ему (Зеленскому, - прим. ред.), чем могли: своими знаниями, своими советами, чтобы построить независимое и экономически сильное государство. Но сегодня президент Зеленский перешел все "красные линии". Именно поэтому команда партии "Батькивщина" объявляет про свой окончательный переход в оппозицию этой власти", - заявила тогда политик.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/15/7237476/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...