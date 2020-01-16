Вся реклама теперь будет на украинском языке

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С 16 января в Украине вся реклама должна быть на украинском языке, согласно закону № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Согласно закону, вся
реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть
выполнена только на украинском языке.
Однако
телерадиоорганизации зарубежного вещания, которые передают информацию на
одном или нескольких официальных языках Евросоюза, наряду с государственным
языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС.
Как сообщало издание "Комментарии", 25 апреля парламент 278 голосами народных депутатов приняла закон о государственном языке.
16 июля в Украине вступил в силу Закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Среди прочего, он обязал владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей ряд должностных лиц, в том числе президента, председателя Верховной Рады и его заместителей, премьер-министра и нардепов.
Переходный период закона продлится вплоть до начала 2030
года.
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