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Вся реклама теперь будет на украинском языке

На личную жизнь действие закона не распространяется

сегодня, 09:29
Автор:

• Наталья Шевченко

С 16 января в Украине вся реклама должна быть на украинском языке, согласно закону № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно закону, вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке.

Однако телерадиоорганизации зарубежного вещания, которые передают информацию на одном или нескольких официальных языках Евросоюза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС.

Как сообщало издание "Комментарии", 25 апреля парламент 278 голосами народных депутатов приняла закон о государственном языке. 

16 июля в Украине вступил в силу Закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Среди прочего, он обязал владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей ряд должностных лиц, в том числе президента, председателя Верховной Рады и его заместителей, премьер-министра и нардепов. 

Переходный период закона продлится вплоть до начала 2030 года.


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Источник: https://comments.ua/
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