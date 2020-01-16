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Легализация игорного бизнеса прошла одобрение в первом чтении

Депутаты в первом чтении приняли законопроект № 2285-Д

сегодня, 11:30
Автор:

• Наталья Шевченко

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект № 2285-Д "О легализации игорного бизнеса в Украине". Из 331 нардепа 260 депутатов отдали голоса “за” этот документ, пишет “Украина 112”. 

Законопроект касается  онлайн-казино, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, а также  игры в покер в интернете. 

Согласно закону, увеличивается возраст игрока с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований.

Напомним, что, согласно опросу КМИС, рейтинг Зеленского резко упал более чем на 20% из-за его инициатив по продаже земли и легализации азартных игр. Согласно последнему опросу этого института, 56% украинцев категорически против легализации игорного бизнеса, хорошо зная при этом о такой инициативе президента. 

Как сообщало издание "Комментарии", экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что необходимо легализовать бизнес, запрет на который, введенный в 1999 году, действует фиктивно (игорные заведение маскируются под лотереи и онлайн-казино). 

Политический эксперт Андрей Еременко уверен, что закон будет принят. Но между первым и вторым чтением его могут сильно видоизменить. 


 


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Источник: https://112.ua/politika/parlament-podderzhal-proekt-legalizacii-igornogo-biznesa-522006.html
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