Легализация игорного бизнеса прошла одобрение в первом чтении

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект № 2285-Д "О легализации игорного бизнеса в Украине". Из 331 нардепа 260 депутатов отдали голоса “за” этот документ, пишет “Украина 112”.

Законопроект касается онлайн-казино, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, а также игры в покер в интернете.

Согласно закону, увеличивается возраст игрока с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований.

Напомним, что, согласно опросу КМИС, рейтинг Зеленского резко упал более чем на 20% из-за его инициатив по продаже земли и легализации азартных игр. Согласно последнему опросу этого института, 56% украинцев категорически против легализации игорного бизнеса, хорошо зная при этом о такой инициативе президента.

Как сообщало издание "Комментарии", экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что необходимо легализовать бизнес, запрет на который, введенный в 1999 году, действует фиктивно (игорные заведение маскируются под лотереи и онлайн-казино).

Политический эксперт Андрей Еременко уверен, что закон будет принят. Но между первым и вторым чтением его могут сильно видоизменить.





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