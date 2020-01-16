"Санта Барбара": Вакарчук жестко отреагировал на скандал с "прослушкой" Гончарука

Лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук не намерен комментировать разгоревшийся накануне скандал, в котором всплыли аудиозаписи, где премьер-министр Алексей Гончарук якобы оскорбительно отзывался о президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Так, музыкант и политик подчеркнул нежелание давать пояснения по ситуации, которая является неоднозначной и лично ему неизвестна.

"Я не комментирую того, что я лично не слышал и в достоверности чего я не уверен. Это первое. Второе, вопрос, который вы мне задаете, задавайте, пожалуйста, фракции монобольшинства. Это их правительство, их ответственность, их люди. Их кадровая политика", - обозначил Вакарчук.

Также он отметил, что данный инцидент напоминает, скорей, напускную интригу, чем реальную государственную проблему, которая заслуживает предельного внимания в СМИ и обществе.

"Я готов комментировать ситуацию в стране, а не их "Санта Барбару", - заключил нардеп.

Напомним, ранее портал "Комменртарии" сообщал, что на волну критики в отношении опубликованной записи телефонного разговора главы правительства Алексея Гончарука, премьер отреагировал сам в видеообращении.





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