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"Санта Барбара": Вакарчук жестко отреагировал на скандал с "прослушкой" Гончарука

По мнению главы партии "Голос", скандал с Гончаруком это политическая интрига, отнимающая время

сегодня, 14:53
Автор:

• Екатерина Белоброва

Лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук не намерен комментировать разгоревшийся накануне скандал, в котором всплыли аудиозаписи, где премьер-министр Алексей Гончарук якобы оскорбительно отзывался о президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщает издание "Украинские новости". 

Так, музыкант и политик подчеркнул нежелание давать пояснения по ситуации, которая является неоднозначной и лично ему неизвестна.

"Я не комментирую того, что я лично не слышал и в достоверности чего я не уверен. Это первое. Второе, вопрос, который вы мне задаете, задавайте, пожалуйста, фракции монобольшинства. Это их правительство, их ответственность, их люди. Их кадровая политика", - обозначил Вакарчук.

Также он отметил, что данный инцидент напоминает, скорей, напускную интригу, чем реальную государственную проблему, которая заслуживает предельного внимания в СМИ и обществе.

"Я готов комментировать ситуацию в стране, а не их "Санта Барбару", - заключил нардеп.

Напомним, ранее портал "Комменртарии" сообщал, что на волну критики в отношении опубликованной записи телефонного разговора главы правительства Алексея Гончарука, премьер отреагировал сам в видеообращении.


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Источник: https://ukranews.com/news/677838-vakarchuk-audio-s-yakoby-razgovorom-goncharuka-ne-kommentiruet
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