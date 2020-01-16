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"Слуги народа" обратились к СБУ из-за слитой "прослушки Гончарука"

Нардепы от "Слуги народа" потребовали установить законность происхождения информации и проверить, не было ли монтажа

сегодня, 15:57
Автор:

• Таисия Ерохина

Народные депутаты от партии "Слуга народа" обратились к сотрудникам Службы безопасности Украины, чтобы те проверили факты недавно опубликованных в сети записей якобы "прослушки" на совещании премьер-министра Алексея Гончарука, представителей Кабмина и Нацбанка по экономической ситуации в стране. Об этом сообщается на официальной странице партии в Facebook.

Так, группа "слуг" требует провести расследование по поводу аудиозаписей разговора и установить подлинность материалов, поскольку они активно распространяются в СМИ и Интернете, вызывая большой резонанс.

"Установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа", - перечислила просьбы нардепов к СБУ представитель Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк.

Как отметила Шуляк, есть скорее всего три варианта, как могли добыть "прослушку". Или информацию выудили "в рамках уголовного расследования, которого нет", или же с помощью контрразведывательной деятельности. Также Шуляк отметила, что могли установить специальные технические средства в помещениях чиновников, где проходят совещания.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперты рассказали о вероятности отставок в Кабмине после слитых записей "с Гончаруком", причастности Коломойского к скандалу вокруг "прослушки" и дали прогноз, как могут развиваться события дальше.


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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/photos/a.605890223250314/772217223284279/?type=3&theater
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