"Слуги народа" обратились к СБУ из-за слитой "прослушки Гончарука"

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Народные депутаты от партии "Слуга
народа" обратились к сотрудникам Службы безопасности Украины, чтобы
те проверили факты недавно опубликованных в сети записей якобы "прослушки" на
совещании премьер-министра Алексея Гончарука, представителей Кабмина и
Нацбанка по экономической ситуации в стране. Об этом сообщается на официальной странице партии в Facebook.
Так, группа "слуг" требует провести
расследование по поводу аудиозаписей разговора и установить подлинность
материалов, поскольку они активно распространяются в СМИ и Интернете, вызывая
большой резонанс.
"Установить источники происхождения данной
информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа", - перечислила
просьбы нардепов к СБУ представитель Кабинета министров в парламенте Елена
Шуляк.
Как отметила Шуляк, есть скорее всего
три варианта, как могли добыть "прослушку". Или информацию выудили "в рамках
уголовного расследования, которого нет", или же с помощью контрразведывательной
деятельности. Также Шуляк отметила, что могли установить специальные технические
средства в помещениях чиновников, где проходят совещания.
Ранее портал "Комментарии" писал,
что эксперты рассказали о вероятности отставок в Кабмине после слитых записей "с
Гончаруком", причастности Коломойского к скандалу вокруг "прослушки" и дали
прогноз, как могут развиваться события дальше.
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