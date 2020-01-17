Рада одобрила отставку главы Минрегиона

Раде предложили рассмотреть вопрос об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины. Об этом сообщил глава профильного комитета ВР Андрей Клочко, пишет "РБК-Украина".

По его словам, народным депутатам предложено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Бабак.

Кроме того, парламенту рекомендовано рассмотреть назначение на эту должность главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля.

Как сообщало издание "Комментарии", министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об отставке и уже направила документ в Кабинет министров. Решение об отставке обусловлено тем, что Бабак не справлялась с полномочиями и не делегировала их. Правда многие нардепы из "Слуги народа" ничего об этом решении не знают.

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