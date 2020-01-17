Рада одобрила отставку главы Минрегиона

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Раде предложили рассмотреть вопрос об увольнении Алены Бабак
с должности министра развития общин и территорий Украины. Об этом сообщил глава профильного комитета ВР Андрей Клочко, пишет "РБК-Украина".
По его словам, народным депутатам предложено разработать и
внести на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Бабак.
Кроме того, парламенту рекомендовано рассмотреть назначение на эту должность главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля.
Как сообщало издание "Комментарии", министр развития общин и территорий Алена Бабак
написала заявление об отставке и уже направила документ в Кабинет
министров.
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