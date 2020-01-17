Медведчук: Если Зеленский подпишет закон об образовании, «ОПЗЖ» обратится в суд для его отмены

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Если президент
Украины Владимир Зеленский подпишет закон "О полном общем среднем
образовании", то депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" собираются
обратиться в Конституционный суд Украины. По мнению "ОПЗЖ", данный акт является
дискриминационным и антиконституционным. Об этом сообщил председатель политсовета
партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, говорится
на официальном сайте оппозиционной политсилы.
По словам
нардепа, принятый Верховной Радой закон "О полном общем среднем
образовании" устанавливает, что русскоязычные учащиеся 5-го класса имеют право на 20% уроков на родном языке, а для детей,
говорящих на языках ЕС, годовой объем учебного времени на родном
языке в 4 раза больше.
"Власть в
своем неприкрытом цинизме дошла до того, что делит украинских детей на сорта:
украиноязычные, дети национальных меньшинств, говорящие на официальных языках
ЕС, и дети, говорящие на других языках (в первую очередь, конечно, речь идет о
русскоязычных детях), - отметил политик. - Принятый закон прямо нарушает
статьи 10, 11, 22, 24, 53 Конституции Украины, предусматривающие право на
свободное использование, развитие русского языка в Украине, на получение
образования на родном языке, развитие языковой самобытности национальных
меньшинств Украины".
Медведчук также подчеркнул, что Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть
положения закона, которые дифференцируют обращение с языками коренных народов и
национальных меньшинств. Однако власть,
отметили в "ОПЗЖ", все равно приняла "очередной националистический закон,
узаконивший деление украинских детей на сорта и нанесший очередной удар по
правам русскоязычных граждан".
"Этот
закон – очередной шаг, свидетельствующий о продолжении преступной политики
дискриминации русского языка и русскоязычного населения, которую проводила
прежняя власть и проводит действующая", – заявил Медведчук.
Напомним,
депутаты Рады проголосовали за закон о среднем образовании.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости