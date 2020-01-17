Медведчук: Если Зеленский подпишет закон об образовании, «ОПЗЖ» обратится в суд для его отмены

Если президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон "О полном общем среднем образовании", то депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" собираются обратиться в Конституционный суд Украины. По мнению "ОПЗЖ", данный акт является дискриминационным и антиконституционным. Об этом сообщил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, говорится на официальном сайте оппозиционной политсилы.

По словам нардепа, принятый Верховной Радой закон "О полном общем среднем образовании" устанавливает, что русскоязычные учащиеся 5-го класса имеют право на 20% уроков на родном языке, а для детей, говорящих на языках ЕС, годовой объем учебного времени на родном языке в 4 раза больше.

"Власть в своем неприкрытом цинизме дошла до того, что делит украинских детей на сорта: украиноязычные, дети национальных меньшинств, говорящие на официальных языках ЕС, и дети, говорящие на других языках (в первую очередь, конечно, речь идет о русскоязычных детях), - отметил политик. - Принятый закон прямо нарушает статьи 10, 11, 22, 24, 53 Конституции Украины, предусматривающие право на свободное использование, развитие русского языка в Украине, на получение образования на родном языке, развитие языковой самобытности национальных меньшинств Украины".

Медведчук также подчеркнул, что Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть положения закона, которые дифференцируют обращение с языками коренных народов и национальных меньшинств. Однако власть, отметили в "ОПЗЖ", все равно приняла "очередной националистический закон, узаконивший деление украинских детей на сорта и нанесший очередной удар по правам русскоязычных граждан".

"Этот закон – очередной шаг, свидетельствующий о продолжении преступной политики дискриминации русского языка и русскоязычного населения, которую проводила прежняя власть и проводит действующая", – заявил Медведчук.

Напомним, депутаты Рады проголосовали за закон о среднем образовании.

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