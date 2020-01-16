Рада приняла закон о среднем образовании

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Депутаты сегодня 327 голосами приняли законопроект "О среднем образовании", пишет "РБК-Украина". Новый закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности:
- доступность для лиц с особенными образовательными необходимостями, а еще территориальной доступностью учреждений совместного среднего образования;
- обеспечение совместного среднего образования и обеспечение академической
добропорядочности в сфере совместного среднего образования;
- самоуправления в учреждении образования, в
частности, ученического и родительского;
- прав и обязательств всех участников
образовательного процесса;
- разграничение возможностей органов
исполнительной власти и районного самоуправления в сфере совместного среднего
образования и др.
- языки образования в учреждениях среднего образования сертификации педагогических сотрудников ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечивания заведений.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский пообещал, что рассмотрит предложения аграриев и владельцев земельных паев, которые обеспокоены открытием продажи сельскохозяйственных участков.
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