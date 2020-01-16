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Рада приняла закон о среднем образовании

Закон регулирует вопросы доступности и равноправного доступа детей к образованию

сегодня, 11:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Депутаты сегодня 327 голосами приняли законопроект "О среднем образовании", пишет "РБК-Украина". Новый закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности:


- доступность для лиц с особенными образовательными необходимостями, а еще территориальной доступностью учреждений совместного среднего образования;

- обеспечение совместного среднего образования и обеспечение академической добропорядочности в сфере совместного среднего образования;

- самоуправления в учреждении образования, в частности, ученического и родительского;

- прав и обязательств всех участников образовательного процесса;

- разграничение возможностей органов исполнительной власти и районного самоуправления в сфере совместного среднего образования и др.

- языки образования в учреждениях  среднего образования сертификации педагогических сотрудников ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечивания заведений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский пообещал, что рассмотрит предложения аграриев и владельцев земельных паев, которые обеспокоены открытием продажи сельскохозяйственных участков.


 
 


 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rada-prinyala-zakon-polnom-srednem-obrazovanii-1579165206.html
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