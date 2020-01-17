Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 17.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика 60% человек думают, что президент поддержит отставку Гончарука, - опрос
НОВОСТИ Все новости

60% человек думают, что президент поддержит отставку Гончарука, - опрос

Промежуточные результаты опроса показали, что большинство человек уверенны, что Гончарук уйдет в отставку

сегодня, 15:29
Автор:

• Таисия Ерохина

Заявление премьер-министра Алексея Гончарука о решении уйти в отставку стало сегодня едва ли не главным событием в информационном пространстве страны. Портал "Комментарии" решил разместить в соцсети опрос, чтобы узнать прогнозы пользователей о вероятности пдписания прошения Гончарука президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, по результатам первого часа опроса в голосовании приняли участие более 500 человек. Из них поддержал позицию о том, что Зеленский подпишет документ с решением главы правительства об отставке, 301 пользователь. А вот 205 человек проголосовали за то, что глава государства не примет отставку Гончарука.

Офис президента обещал проинформировать общественность, как только Владимир Зеленский примет решение по поводу прошения Алексея Гончарука. "Комментарии" продолжают следить за развитием ситуации дальше.

Напомним, ранее "Комментариев" сообщали, что Зеленский дал силовикам две недели на выяснение, кто "слил" Гончарука. Глава государства отметил, что правоохранители должны установить все обстоятельства прослушки, в частности - участников разговора.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...