60% человек думают, что президент поддержит отставку Гончарука, - опрос

Заявление премьер-министра Алексея Гончарука о решении уйти в отставку стало сегодня едва ли не главным событием в информационном пространстве страны. Портал "Комментарии" решил разместить в соцсети опрос, чтобы узнать прогнозы пользователей о вероятности пдписания прошения Гончарука президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, по результатам первого часа опроса в голосовании приняли участие более 500 человек. Из них поддержал позицию о том, что Зеленский подпишет документ с решением главы правительства об отставке, 301 пользователь. А вот 205 человек проголосовали за то, что глава государства не примет отставку Гончарука.

Офис президента обещал проинформировать общественность, как только Владимир Зеленский примет решение по поводу прошения Алексея Гончарука. "Комментарии" продолжают следить за развитием ситуации дальше.

Напомним, ранее "Комментариев" сообщали, что Зеленский дал силовикам две недели на выяснение, кто "слил" Гончарука. Глава государства отметил, что правоохранители должны установить все обстоятельства прослушки, в частности - участников разговора.

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