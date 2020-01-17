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Зеленский дал силовикам две недели на выяснение, кто «слил» Гончарука

Президент призвал разобраться с теми, кто прослушивал Гончарука

сегодня, 14:51
Автор:

• Мария Чиренко

Президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам в течение двух недель установить причастных к записи закрытого совещания у премьер-министра Алексея Гончарука с участием министров экономического блока, руководства Национального банка и представителей Офиса президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что правоохранители должны установить все обстоятельства прослушки, в частности - участников разговора.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть у СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - подчеркнул президент.

Зеленский, ссылаясь на слова Гончарука, отметил, что было несколько переговоров и встреча, запись с которой была обнародована первой. 

Президент также поручил в течение двух недель разработать меры, чтобы в будущем информация была защищена, а подобные утечки были исключены. По его словам, несанкционированное прослушивание в государственных органах является вопросом национальной безопасности.

Ранее "Комментарии" писали, что в сети появились две записи якобы закрытого совещания Гончарука с представителями правительства, Нацбанка по экономической ситуации в стране. Позже появилась третья часть записи.

В Кабмине подлинность материалов не подтвердили.  Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив свое участие в совещании опровергла. 

Алексей Гончарук в своем обращении опроверг подлинность записей и отметил, что "атаки" в медиа говорят о "правильном пути команды". 

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что во время встречи с президентом Вадимиром Зеленским вопрос об отставке Гончарука не поднимался.

Однако 17 января Алексей Гончарук подал в отставку с должности премьер-министра Украины. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vimagaye-vid-pravoohoronnih-organiv-za-dva-tizhni-59313
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