Стали известны потери украинских военных на Донбассе в 2019 году

В 2019-2020 гг. в результате конфликта на Донбассе погибли 132 украинских военнослужащих и свыше 700 — получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



"На протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно", - говорится в сообщении.



В Офисе генпрокурора также подчеркнули, что контролируют расследования всех фактов гибели украинских военных на Донбассе и обстрелов со стороны террористов "ЛДНР".



Как сообщал сайт "Комментарии", по данным штаба Операции объединенных сил, 16 января на Донбассе боевики совершили 12 обстрелов из запрещенного минскими соглашениями оружия, в результате чего погиб один украинский военный.



Напомним, согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека жертвами войны на Донбассе стали более 40 тыс. человек, около 13 тыс. из которых погибли. Четверть всех погибших — гражданские лица.



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