Обстрелы в зоне ООС: погиб украинский военный

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) не прекращаются вражеские обстрелы. Вчера, 16 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, информирует пресс-центр ООС в утренней сводке.

Противник вел огонь по позициям объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями оружия: артиллерийских систем, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также вновь зафиксировали со стороны оккупантов снайперскую активность.

Трижды боевики обстреляли украинских защитников возле Новотроицкого, что в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток". Еще девять раз режим тишины противник нарушил в зоне локации позиции объединенных сил "Север": вблизи населенных пунктов Травневое, Новотошковское, Мироновское, Луганское, Новозвановка, Орехово и Зайцево.

К сожалению, в результате вражеских действий вчера погиб украинский защитник. Сегодня в зоне ООС пока еще тихо, отметили в пресс-центре.

Напомним, что в позапрошлые сутки, 15 января, на Донбассе зафиксировали 11 обстрелов со стороны боевиков, в результате которых погиб один украинский военный.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на встрече ТКГ в Минске удалось договориться только об одном участке для разведения войск на Донбассе. Также во время заседания Украина выдвинула просьбу к ОБСЕ.

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