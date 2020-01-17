Обстрелы в зоне ООС: погиб украинский военный

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В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) не прекращаются вражеские
обстрелы. Вчера, 16 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили
режим прекращения огня, информирует пресс-центр ООС в утренней сводке.
Противник вел огонь по позициям объединенных сил из запрещенного Минскими
договоренностями оружия: артиллерийских систем, минометов, гранатометов,
крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также вновь зафиксировали
со стороны оккупантов снайперскую активность.
Трижды боевики обстреляли украинских защитников возле Новотроицкого, что
в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток".
Еще девять раз режим тишины противник нарушил в зоне локации позиции объединенных сил "Север": вблизи населенных пунктов Травневое, Новотошковское,
Мироновское, Луганское, Новозвановка, Орехово и Зайцево.
К сожалению, в результате вражеских действий вчера погиб украинский защитник. Сегодня в зоне ООС пока еще тихо, отметили в пресс-центре.
Напомним, что в позапрошлые сутки, 15 января, на Донбассе зафиксировали 11 обстрелов
со стороны боевиков, в результате которых погиб один украинский военный.
Ранее "Комментарии" сообщали, что на встрече ТКГ в Минске удалось
договориться только об одном участке для разведения войск на Донбассе. Также во время
заседания Украина выдвинула просьбу к ОБСЕ.
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