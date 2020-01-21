Виктор Медведчук в Полтаве: Наша цель ‒ восстановить мир, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс

"С 14-го года мы пытаемся принести мир в страну, мы пытаемся вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс", ‒ заявил во время конференции Полтавской городской организации политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" председатель политсовета партии, народный депутат ВР IX созыва Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик рассказал, что предыдущему президенту Петру Порошенко и его команде не нужна была "формула по восстановлению территориальной целостности страны". "Вернувшийся в Украину Донбасс никогда бы не проголосовал ни за него, ни за его партию. И это был факт, который он хорошо осознавал", - отметил политик.

Кроме того, Медведчук добавил, что и новая власть "не приняла во внимание, что надо идти путем выполнения Минских соглашений". По мнению парламентария, команда, пришедшая к власти, далека от того, что происходит в стране.

Отметим, что Медведчук обрисовал социально-экономическую ситуацию в Украине и отдельно остановился на экономических показателях Полтавской области: падение промышленного производства за 2019 год ‒ 6,34%, согласно оглашенным им данным. Как заявил Медведчук, в сельскохозяйственном производстве зафиксировали падение на 3,4%. "Снижение реальной заработной платы, потеря рабочих мест… Задолженность по заработной плате, которая стала рекордной во всей стране, в том числе и у вас в области!", ‒ отметил политик.

Медведчук также прокомментировал скандал с высокими зарплатами чиновников и раскритиковал деятельность правительства, указав, что оно "своими реформами довело страну до экономического коллапса, а народ ‒ до нищеты". "Команда, которая пришла к власти, сказала, что "эпоха бедности закончилась", а по факту мы уже живем в эпохе нищеты", ‒ считает политик.

Медведчук привел данные социологов о том, что только 20% украинцев хотят видеть новых лиц во власти, тогда как 43% - профессионалов, разбирающихся в экономике, социальной сфере и вопросах государственного управления. По его мнению, такие руководители были бы залогом успешности страны.

Политик также рассказал о достижениях партии на парламентских выборах и дал наставления руководству городской партийной организации: "Надо понимать, что на парламентских выборах мы в двух областях заняли первое место, это Донецкая и Луганская. Мы в семи областях заняли второе место. В шести областях мы заняли третье место, в том числе и в Полтавской. Город Полтава на парламентских выборах был вторым. И поэтому сегодня, когда мы напутствуем, высказываем пожелания новому руководству Полтавской городской организации, мы говорим по поводу того, что руководители, которых мы только что избрали, должны понимать, что партия не может быть ниже второго места ни в области, ни в городе".

Добавим, что председателем Полтавской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" избрали народного депутата Верховной Рады IX созыва Илью Киву, а его заместителем – Владимира Гриценко.

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