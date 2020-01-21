Мне не нравится, что каждый может сфотографировать переписку депутата, - нардеп Ясько

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько считает, что средствам массовой информации и фотографам не стоит "охотиться" за переписками в телефонах парламентариев во время заседаний Верховной Рады. Об этом она сказала в интервью для "Новое время".

"Лично мне не нравится, что каждый журналист или фотограф может сфотографировать внутреннюю переписку депутата", - заявила Ясько.

На комментарий журналиста о том, что подобная "слежка" помогала предупредить какие-то незаконные действия парламентариев, Ясько ответила, что это "личная ответственность каждого". По мнению "слуги народа", журналисты должны освещать то, что происходит в Украине, а не "что написано на экране у депутата".

Ясько также отметила, что ей была грустно после скандала из-за фотографий секс-переписки нардепа Богдана Яременко, разлетевшихся по сети.

"Я знаю Богдана Васильевича как профессионала, и я знаю, что нужно разделять личное и профессиональное. И я думаю, что он сам способен дать оценку тому, что произошло. У меня к нему претензий нет", - считает Ясько.

Ранее "Комментарии" писали, что Ясько рассказала о планах украинской делегации на январскую сессию ПАСЕ, которая пройдет 27 января.

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