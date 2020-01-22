В «Укроборонпроме» показали первый украинский квадрокоптер для разведывательных операций

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В Украине разработали квадрокоптер "Берегиня",
который предназначен для разведывательных операций. В пресс-службе "Укроборонпрома"
отмечают, что создателями являются инженеры ОАО Меридиан им. С.П. Королева.
Стало известно, что это первый квадрокоптер,
который произвели в Украине.
Рама устройства напечатана из карбона с помощью
3D-принтера, вес составляет до 2 кг.
"Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов – до 2 минут, замена аккумулятора – до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений. Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами (цифровая и аналоговая). Также изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".
Кроме того, "Берегиня" оснащена защищенными каналами связи.
Ранее "Комментарии" сообщали, что вероятными кандидатами
в руководство структур "Укроборонпрома" стали Евгений Ларин и Вадим Ноздря.
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