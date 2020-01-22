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В «Укроборонпроме» показали первый украинский квадрокоптер для разведывательных операций

Квардрокоптер «Берегиня» должен помочь в работе украинским военным

22 января 2020, 01:21
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Украине разработали квадрокоптер "Берегиня", который предназначен для разведывательных операций. В пресс-службе "Укроборонпрома" отмечают, что создателями являются инженеры ОАО Меридиан им. С.П. Королева.

Стало известно, что это первый квадрокоптер, который произвели в Украине.

Рама устройства напечатана из карбона с помощью 3D-принтера, вес составляет до 2 кг.

"Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов – до 2 минут, замена аккумулятора – до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений. Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами (цифровая и аналоговая). Также изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Кроме того, "Берегиня" оснащена защищенными каналами связи.

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Ранее "Комментарии" сообщали, что вероятными кандидатами в руководство структур "Укроборонпрома" стали Евгений Ларин и Вадим Ноздря.


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