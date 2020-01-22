Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 23.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Киев против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе
НОВОСТИ Все новости

Киев против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе

Загороднюк назвал причины, почему не стоит проводит разведение сил и как решить конфликт на Донбассе

22 января 2020, 10:27
Автор:

• Наталья Шевченко

Украинская сторона против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, потомучто это противоречит "минским соглашениям", и по сути заморозит конфликт на Востоке Украины. Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет “Интерфакс-Украина”.

Также он отметил, что разведение сил (протяженность линии разграничения 410 км. – ред), может занять годы, а разведение не может длиться так долго.

“Конфликт на Востоке Украины был создан абсолютно искусственно, и как его создали, так его можно и завершить, нужно всего лишь выполнять "минские соглашения". В сплошном разведении сил по всей линии разграничения нет никакого смысла”, - отметил он.

Как сообщало издание "Комментарии", 29 октября довольно неожиданно началось разведение сил и средств на Донбассе в районе Золотого (Луганская область), эксперты дали свои оценки. Штаб ООС 1 ноября сообщил об окончании разведения сил и средств в районе Золотого-4 Луганской области.

17 января во время переговоров в Минске украинская и российская стороны обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе. Согласовать удалось только один участок. Киев настаивал на разведении войск в районе железнодорожного моста в Станице Луганской и в районе КПВВ "Гнутово".  Россия заявила, что этими точками должны стать районы населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино. В результате переговоров согласовать удалось только одну точку – КПВВ "Гнутово".

  


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/636799.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...