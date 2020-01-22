Киев против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе

Украинская сторона против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, потомучто это противоречит "минским соглашениям", и по сути заморозит конфликт на Востоке Украины. Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет “Интерфакс-Украина”.

Также он отметил, что разведение сил (протяженность линии разграничения 410 км. – ред), может занять годы, а разведение не может длиться так долго.

“Конфликт на Востоке Украины был создан абсолютно искусственно, и как его создали, так его можно и завершить, нужно всего лишь выполнять "минские соглашения". В сплошном разведении сил по всей линии разграничения нет никакого смысла”, - отметил он.

Как сообщало издание "Комментарии", 29 октября довольно неожиданно началось разведение сил и средств на Донбассе в районе Золотого (Луганская область), эксперты дали свои оценки. Штаб ООС 1 ноября сообщил об окончании разведения сил и средств в районе Золотого-4 Луганской области.

17 января во время переговоров в Минске украинская и российская стороны обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе. Согласовать удалось только один участок. Киев настаивал на разведении войск в районе железнодорожного моста в Станице Луганской и в районе КПВВ "Гнутово". Россия заявила, что этими точками должны стать районы населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино. В результате переговоров согласовать удалось только одну точку – КПВВ "Гнутово".

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