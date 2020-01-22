Киев против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе

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Украинская сторона против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, потомучто это противоречит "минским соглашениям", и по сути заморозит конфликт на Востоке Украины. Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет “Интерфакс-Украина”.
Также он отметил, что разведение сил (протяженность линии
разграничения 410 км. – ред), может занять годы, а разведение не может
длиться так долго.
“Конфликт на Востоке Украины был создан абсолютно
искусственно, и как его создали, так его можно и завершить, нужно всего лишь
выполнять "минские соглашения". В сплошном разведении сил по всей линии
разграничения нет никакого смысла”, - отметил он.
Как сообщало издание
"Комментарии", 29 октября довольно неожиданно началось разведение сил и
средств на Донбассе в районе Золотого (Луганская область), эксперты
дали свои оценки.
17 января во время переговоров в Минске украинская
и российская стороны обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на
Донбассе. Согласовать удалось только один участок. Киев настаивал на
разведении войск в районе железнодорожного моста в Станице Луганской и в районе
КПВВ "Гнутово". Россия заявила, что этими точками должны стать
районы населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино. В
результате переговоров согласовать удалось только одну точку – КПВВ
"Гнутово".
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